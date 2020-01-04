» محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي وإف سي مصر

04 يناير 2020 - 05:42 م

كلف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي وإف سي مصر، والتي ستقام على ملعب القاهرة الدولي في تمام السابعة والنصف مساء غد الأحد، ضمن منافسات الدوري العام.

ويحتل الشياطين الحُمر صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعد الانتصار الأخير على مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي بهدفين دون رد.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري العام حتى الآن بعدما حقق الفوز في 9 مباريات خاضها منذ انطلاق البطولة، محققاً لقب الأفضل هجوما برصيد 25 هدفًا والأقوى دفاعًا.

وعلى الجانب الآخر يحتل نادي مصر المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة في جدو ترتيب الدوري الممتاز.