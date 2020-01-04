بيان شديد اللهجة من «الاتحاد الأفريقي» ضد تركيا

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حسن علام- متابعات

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تركيا

بيان

الاتحاد الافريقى

أبدى موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، استيائه من اعتزام تركيا التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال قوات عسكرية إليها

وقال في بيان، إنه «قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة».

وأضاف فكي أن «التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو»، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، محذرا من "عواقب خطيرة" لمجمل القارة.


ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة "الوفاق الوطني" ومقرها طرابلس، في مواجهة قوات "الجيش الوطني اللليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.



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