» ضيفة رضوى الشربيني تبكيها على الهواء

04 يناير 2020 - 01:52 م

بكت الإعلامية رضوى الشربيني، على الهواء بسبب معاناة سيدة.

وروت سيدة تدعي "شروق"، خلال لقائها ببرنامج "هي وبس" المذاع علي فضائية "سي بي سي سفرة"، معاناتها مع زوجها، قائلة "إنها تتعرض للضرب منذ بداية زواجها، لافتة إلي أنها طلبت الطلاق أكثر من مرة ولكن زوجها كان يرفض هذا الأمر".



وأضافت "شروق"، أنها اتفقت على الطلاق مع زوجها في المقابل أن تتنازل عن كل حقوقها المادية، ولكن تبقي حضانة ابنتيها معها، مؤكدة أنه قام باختطاف ابنتيها ولم تعرف عنهم شيئا حتى هذه اللحظة .