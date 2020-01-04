نائب ترامب: سليماني متورط في 11 سبتمبر

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عبد القادر وحيد

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11 سبتمبر

سليماني

بنس

لا تزال ردود الفعل تتوالى من قبل المسئولين الأمريكيين، عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مساء الجمعة، في تبرير عملية اغتيال سليماني ببغداد إنه كان متورطًا في أحداث 11 سبتمبر عام 2001.

وأضاف بنس في تغريدة  له بموقع تويتر أن  سليماني كان إرهابيًا وشخصًا شريرًا، ومسئولاً عن قتل آلاف الأمريكيين.

كما أوضح  أن سليماني ساعد 10 من أصل 12 منفذًا لهجمات 11 سبتمبر 2001، على السفر إلى أفغانستان من خلال عملية سرية.

وأشار إلى أن سليماني كان يخطط لشن هجمات وشيكة على الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين، مضيفًا أن العالم أصبح أكثرًا أمانًا مع رحيل سليماني.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح عقب مقتل سليماني أنه يجب أن قتل قبل ذلك الوقت.


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