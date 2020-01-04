» فنان شهير يعلن إجهاض زوجته عبر السوشيال ميديا

صدم المطرب محمد رشاد، متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه عن خبر إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمي، بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال أواخر حملها.

وكتب محمد رشاد، في منشوره على "فيس بوك"، قائلاً: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".

وقد نشر محمد رشاد، عبر حسابه على إنستجرام، صورة لزوجته المذيعة مي حلمي، تظهر فيها على سرير بأحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية.

وطلب محمد رشاد، من جمهوره بالدعاء لزوجته مي حلمي، بالشفاء، ولم يكشف أي تفاصيل حول وعكتها الصحية.

وتفاعل جمهور محمد رشاد مع الصورة، بالدعاء لـ مي حلمي، عبر التعليقات على الصورة.

ويذكر أن مي حلمي تزوجت من محمد رشاد منذ بضعة أشهر.