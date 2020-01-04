» الاستعانة بـ ونش لنقل دفاتر السجل التجاري بالغردقة

04 يناير 2020 - 09:57 ص

لم يجد مسئولو مكتب السجل التجاري، الكائن بمبني الغرفة التجارية بمدينة الغردقة، طريقة لنقل السجلات والدفاتر والملفات الخاصة بالمتعاملين مع المكتب من التجار والشركات، وذلك من الدور الخامس مقر المكتب القديم إلى الدور الأرضي مقر المكتب الجديد، إلا الاستعانة بأحد الأوناش والعمال لتنزيل هذه الدفاتر والسجلات وذلك لتعطل الأسانسير وكثرة المستندات.

وقال مسئولو مكتب السجل التجاري إنه صدر قرار بنقل مقر المكتب من الدور الخامس إلى الأرضي، ولعدم وجود عمالة تستطيع نقل الملفات والسجلات تم الاستعانة بأحد الأوناش وعدد من العمالة وذلك للتسريع بعملية النقل وعدم تأخير مصالح المواطنين المتعاملين مع المكتب، وأن الاستعانة بالونش تمت لسرعة إنجاز عملية النقل.