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الشيف خالد عبد الفتاح يصمم صورة رئيس الاتحاد الأفريقى على البيتزا

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خالد الجندي

المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية

راديو 9090

قام شيف فى فندق الباتروس بتصميم بيتزا مرسوم عليها صورة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وأيضًا صورة كامل أبو على رجل الأعمال ورئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر

وقال الشيف خالد عبد الفتاح، بمناسبة إقامة حفل توزيع جوائز بطولة الأمم الأفريقية بمدينة الغردقة ويعتبر هذا حدثا عالميا قمت بتصميم عجينة البيتزا ورسمها على شكل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى ورسم شكل رجل الأعمال كامل أبوعلى رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر

وأضاف الشيف عبد الفتاح أنه استخدم عجينه بيتزا وصوص طماطم وجبنه موزيريلا فى تجهيز البيتزا

يذكر أن توزيع حفل بطولة الأمم الأفريقية يقام على مسرح عائم بالغردقة يوم 7 يناير 2020 وتعد هذه هى المرة الأولى التى تستضيف فيها مصر هذه المسابقة بعد مرور 27 عامًا على انطلاقها.




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شاهد.. الشيف خالد عبد الفتاح يصمم صورة رئيس الاتحاد الأفريقى على البيتزا شاهد.. الشيف خالد عبد الفتاح يصمم صورة رئيس الاتحاد الأفريقى على البيتزا شاهد.. الشيف خالد عبد الفتاح يصمم صورة رئيس الاتحاد الأفريقى على البيتزا شاهد.. الشيف خالد عبد الفتاح يصمم صورة رئيس الاتحاد الأفريقى على البيتزا شاهد.. الشيف خالد عبد الفتاح يصمم صورة رئيس الاتحاد الأفريقى على البيتزا


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