» الكشف عن عدد زيجات الفنانة "نيللي" .. وهذا عمرها الحقيقي

04 يناير 2020 - 07:44 ص

حلت أمس ذكرى ميلاد الفنانة نيللي ، حيث ولدت يوم 3 يناير عام 1949 وبهذا يصبح عمرها 71 سنة .



و تزوجت الفنانة نيللي 4 مرات ، كان أولها من المخرج حسام الدين مصطفى وتم الطلاق بسبب فارق السن بينهما .



أما الثانية فكانت من الموسيقار مودي الإمام ، لكن لم تستمر الزيجة طويلا بعد أن دبت بعض الخلافات بين الطرفين .



الزيجة الثالثة كانت من رجل الأعمال خالد بركات ، حيث اعتزلت الفن وسافرت معه إلى انجلترا ومكثت هناك سنتين لكن تم الطلاق ، وعادت "نيللي" للفن مؤكدة أنها كانت تريد تكوين أسرة وأطفال لكن حلمها لم يتحقق.



آخر تلك الزيجات كانت من رجل الأعمال عادل حسني لكن تم الطلاق لأنه كان يريد أن تترك الفن.



