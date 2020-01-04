الزمالك يعرض على نجم الأهلي مبلغًا خياليا .. وهكذا رد عليهم

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن عرض خيالي تقدم به نادي الزمالك إلى أحمد فتحي نجم الأهلي.
وقال "زكي" في برنامجه: الزمالك استغل عدم تجديد الأهلي مع أحمد فتحي حتى الآن لكي يعرض عليه الانضمام للأبيض.
وتابع: الزمالك عرض على أحمد فتحي مليون دولار كاش مقابل الانتقال لهم .. لكن أحمد فتحي رفض.
وأردف: استغلوا أن عقد أحمد فتحي حوالي 3 مليون سنويا بدون الضرائب وعرضوا عليه هذا المبلغ الخيالي لكن أظن أن هذه المشكلة قد تنتهي ببساطة بعد أن تقوم إدارة الأهلي بالتجديد للرباعي الكبير في الفريق وهم أحمد فتحي و وليد سليمان وحسام عاشور و شريف إكرامي.
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