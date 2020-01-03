» "الجبلاية" تدعم "صلاح" و"حامد"

أمير سعد
حرص اتحاد الكرة على توجيه رسالة دعم للثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك قبل 5 أيام فقط من انطلاق حفل جوائز الأفضل.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ "الجبلاية" صورا للنجمين المصريين قبل الاحتفالية، وتمنت لهما التوفيق وأن يتم تتويجهما بجوائز الكاف.
وينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي انحصرت بينه وبين السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.
أما طارق حامد فينافس على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا والتي انحصرت بينه وبين الجزائري يوسف البلايلي والتونسي أنيس البدري.
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