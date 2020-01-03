"ترامب" يتحدى إيران: لن تستطيع فعل هذا الأمر

03 يناير 2020 - 04:58 م

تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالاعتراف بجرائم القتل التي ارتكبها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، داخل بلاده.

جاء هذا في تغريدة على "تويتر" تعليقًا على اغتيال سليماني، حيث أشار إلى أن هذا القتل كان يجب أن يتم قبل سنوات، لأنه "كان مسؤولا عن قتل الملايين ".

وتابع أن "سليماني" "قتل أو أصاب الآلاف من الأمريكيين بجروح بالغة على مدى فترة طويلة من الزمن، وكان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم، لكن تم إيقافه ".

وذكر أنه "كان مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل ملايين الأشخاص".

وحول جرائمه في الداخل الإيراني، قال إنه قتل الكثير "بما في ذلك العدد الكبير الأخير من المحتجين الذين قتلوا في إيران نفسها ".

وتحدى القادة الإيرانيين بقوله: "إيران لن تكون قادرة على الاعتراف بذلك بصراحة، فقد كان سليماني مكروها داخل بلاده. هم لا يشعرون بالحزن كما يود قادة إيران إظهار ذلك للعالم... كان يجب أن يتم قتله منذ عدة سنوات ".

وقتل "سليماني" ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" العراقي بينهم أبو مهدي المهندس اليوم في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي.