» كواليس مران الأهلى استعدادا لـ "مصر"

03 يناير 2020 - 04:27 م

واصل شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، غيابه عن مران الفريق الجماعى الذى أقيم اليوم الجمعة، بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل تام من إصابته الأخيرة فى السمّانة

الحارس اكتفى بخوض برنامجه التأهيلى للتعافى من هذه الإصابة، فيما خاض ثلاثى حراس المرمى بالفريق، محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

فى نفس السياق واصل جونيور أجايي العائد من الإصابة للمشاركة في تدريبات الفريق دون شكوى من آي آلام ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعدما غاب عن لقاء المقاصة الأخير في الدوري للإصابة التي لحقت به في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي ببطولة أفريقيا بإجهاد في العضلة الخلفية وأصبح اللاعب النيجيري جاهز للمشاركة في مواجهات الأهلي المقبلة.

كما خاض رمضان صبحى، جلسة علاج طبيعى؛ استعدادا لمواجهة إف سى مصر المقرر لها مساء الأحد المقبل فى الدورى.

ويخضع صبحى لبرنامج علاجى بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ مرحلة العلاج الطبيعى والبرنامج التأهيلى لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.