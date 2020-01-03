» وزير الأوقاف: عايز تتصل بربنا عليك بهذا الشيء

بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني.. ومستعدون لكافة التهديدات
دعاء لنجلي مبارك بالنصر.. وعلاء يرد
نتنياهو: لهذا السبب تم اغتيال "سليماني"
تعيين "إسماعيل قا آني" .. من هو قائد فيلق القدس الجديد
أبو تريكة: قُتل السفاح علي أيادي الشيطان
الجار الله: سيلماني يستحق القتل واغتياله أسعد شعوب المنطقة
أول تعليق لـ " البرادعي" بعد مقتل سليماني
انهيار خامنئي .. بكاء ولطمات شيعية بعد مقتل سليماني
ميليشيات" الحوثي" تتوعد برد سريع ومباشر
الجندي: دا تفسير الحلاقين
إيمان هاني
مغرب
فجر
05:30
شروق
06:59
ظهر
12:04
عصر
14:51
17:09
عشاء
18:39