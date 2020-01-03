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غير متوقعة.. السكريات تنشط الجهاز العصبي

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السكريات و الجهاز العصبي
السكريات و الجهاز العصبي
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متابعات - أمينة عبد العال

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الجهاز العصبي

السكريات

المرونة العصبية

يخاف الجميع من تناول السكريات لأنها تزيد الوزن وتؤدي  للسمنة وبعض الأمراض الخطيرة إلا أن بعض الدراسات الحديثة أكدت أن لها تأثير هام جدا علي الجهاز العصبي لأنها تعمل علي تنشيطه، بمساعدتها علي إفراز الدوبامين.

وأشارت الدراسة إلي أنه مع  زيادة تناول السكريات يقوم الدماغ بإعادة برمجة نفسه من خلال عملية تسمي المرونة العصبية وتحدث إعادة برمجة في نظام يسمي" المكافآت" يؤدي إلي الشعور بالسعادة.

وأوصت الدراسة بإتباع توصيات منظمة الصحة العالمية وعد الإفراط في تناول السكريات لتكون 5% فقط من إجمالي سعراتنا الحرارية أي ما يعادل 6 ملاعق يوميا.

 


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