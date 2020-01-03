» حقيقة خصخصة "السكك الحديدية".. الوزراء يرد

03 يناير 2020 - 01:28 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي باتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة النقل والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة الهيئة.

وأوضح المركز أن الهيئة ستظل مملوكة للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.