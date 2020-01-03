انهيار خامنئي .. بكاء ولطمات شيعية بعد مقتل سليماني

03 يناير 2020 - 01:04 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر انهيار المرشد الإيراني على خامنئي، بعد علمه بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني " قاسم سليماني".

ويظهر مقطع الفيديو دخول القيادات الإيرانية بحضور المرشد الإيراني وهم في ذهول وبكاء بعد سماع مقتل سليماني.

كما يظهر خامنئي واضعا يدع على عينيه، وهو يجهش بالبكاء أمام الشاشات التي تظهر قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكان المرشد الأعلى ، علي خامنئي، قد هدد برد قاس على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.







