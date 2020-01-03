الحرس الثوري يتوعد بالثأر بعد اغتيال "سليماني"

توعد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، واشنطن بالرد على عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني والذي وصفه أنه "سيكون مروعا".
وحسب التلفزيون الرسمي قال شريف، اليوم الجمعة "يجب على الأمريكيين أن يطمئنوا بأن الرد سيكون مروعا بالنسبة لهم على هذه الجريمة، مضيفا ما قامت به أمريكا جريمة واضحة، وعزمنا تضاعف للانتقام من الكيان الصهيوني وأمريكا بعد هذه الجريمة".
وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.