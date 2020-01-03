فيديو وصور.. اللحظات الأولي لاغتيال "سليماني"

03 يناير 2020 - 10:08 ص

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور، لمكان اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي استهدفته ضربات أمريكية في الساعات الأولي من صباح اليوم.



وتظهر في الفيديو والصور الأولي، أشلاء لبقايا سيارته في مطار بغداد الدولي.



