فيديو وصور.. اللحظات الأولي لاغتيال "سليماني"

وكالات- الدويني فولي
?????: ???? ???????? ???? ?????? ???????? ??????https://t.co/xZCMUaVoUO— ????? ??????? (@MaarivOnline) January 3, 2020
???????? ???? ??'?? ??????, ????? ?????? ???? ??'?? ??'??, ????? ????? ???? ?? ??? ??????. https://t.co/dcA0PdZrL7— Eran Singer ??? ????? عران زنجر (@eran_singer) January 3, 2020
في أخطر تصعيد بالصراع الأمريكي الإيراني، أقدمت الولايات المتحدة فجر اليوم على اغتيال أكبر شخصية عسكرية في إيران الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس مع 5 آخرين من أهم قيادات الحشد الشعبي المرتبطة بإيران عرف منهم أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي ومحمد الجابري مسؤول العلاقات pic.twitter.com/vSIPNdeejB— مركز دراسات رؤى (@RoaaMediaNews) January 3, 2020
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