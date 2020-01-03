» "ساسي" يطير إلى تونس بإذن من "كارتيرون"

03 يناير 2020 - 10:06 ص

منح الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، إجازة يومين للسفر إلى تونس، للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا.

ووافق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، على سفر اللاعب.

حصل أيضا طارق حامد، على راحة يومين بإذن من الجهاز الفني، لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف.

جدير بالذكر أن التونسى ساسى حصل على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس أمام أسوان وبالتالى سيغيب عن اللقاء المقبل أمام طنطا.