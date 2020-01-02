» حقيقة قيد «كهربا» في قائمة الأهلي

02 يناير 2020 - 09:44 م

نفى مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وصول البطاقة الدولية للنجم محمود كهربا المنتقل حديثًا للأهلي، وبمجرد وصولها ستظهر على السيستم الخاص بالانتقالات.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن البطاقة ستصل خلال ساعات عن طريق السيستم الخاص بانتقالات اللاعبين وستظهر على السيستم الخاص بالأهلي و الجبلاية بعد أن طلبها مسئولو الأهلي أمس الأربعاء.

أشعلت البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي الجديد انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية، بعد قيد الفريق الأحمر للاعب عقب توقيعه رسمياً مؤخراً لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالي، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان مدوناً في عقده وبلغت قيمته 400 ألف دولار.

وقام مسئولو الأهلي بقيد كهربا تمهيداً للاستعانة به في المباريات سواء محلياً او افريقياً، إلا أن البطاقة الدولية جمدت موقفه، ولازال موقف المهاجم الدولي غامضاً رغم التأكيد أن اليوم الخميس سيشهد وصول بطاقة اللاعب بشكل طبيعي.

وخاطب الأهلي أفيش البرتغالي بمجرد فتح باب القيد لإرسال بطاقة كهربا، خاصة وان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طلب سرعة قيده من أجل ضمه لقائمة مواجهة نادي مصر في المواجهة المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ فعلياً مرحلة المشاركة بداية من مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها على ملعب الأخير يوم السبت بعد القادم.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد أن أحد الأندية طلب الاستعلام عن قيد محمود كهربا، موضحاً :"طلبنا بطاقة كهربا من إتحاد الكرة في الساعات الأولى من فتح باب القيد وفوجئنا بأن أحد الأندية إستعلم عن قيد كهربا عبر النظام الإلكتروني وهو أمر غريب للغاية لأن لا يوجد نادً مصري أو خارج مصر يمتلك أوراق قيد وعقود كهربا سوى الأهلي، وطالب مدير الكرة في الأهلي اتحاد الكرة بالكشف عن هذا النادي الذى استعلم عن قيد كهربا ربما لتأجيل قيد اللاعب لدي الاهلي لكن محاولاته ستفشل لأن الأهلي هو وحده من يملك أوراق قيد اللاعب.