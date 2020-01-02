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أسعار الذهب تعرتفع وعيار 21 يسجل 680

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المصريون

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كهربا

ارتفعت أسعار الذهب، بعد تراجعها أمس في بداية تعاملات أول أيام عام 2020 ليرتفع اليوم ويسجل جرام المعدن الأصفر عيار 21 نحو 680 جنيهًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1520.38 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر، عند 1525.20 يوم الثلاثاء.

أسعار الذهب في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 680 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 782جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 صعود ليسجل 581 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5440 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1522 دولارًا مقابل 1518 أمس.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه وسعر الأوقية عالميًا، كما قد يتغير على مدار اليوم أكثر من مرة.

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