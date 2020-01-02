«التموين»و«البنزين».. الحكومة تزف أخبار سارة للمواطنين

02 يناير 2020 - 09:16 م

زفت الحكومة اليوم الخميس بشرتين سارتسن للمواطنين، إحداهما متعلقة بمنظومة التموين والتظلمات، والأخرى متعلقة بالمواد البترولية.

حيث أعلن الدكتور عمرو مدكور مستشار نظم المعلومات بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن لجنة العدالة الاجتماعية انتهت من فحص التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية وفقا لمحددات الدعم التى أقرتها اللجنة.

وكشف مدكور عن عودة المواطنين المتظلمين إلى منظومة التموين بعد ثبوت استحقاقهم للدعم وسوف يقومون بصرف المقررات التموينية فى شهر يناير، بينما المواطنون الذين لم تقبل تظلماتهم سيتم وقف صرف المقررات التموينية لهم بداية من يناير على أن يتم استمرار صرف الخبز المدعم لهم.

فيما أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي أنه لا زيادة في أسعار البنزين خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، حيث قررت اللجنة تثبيت الأسعار عند 6.5 جنيه للتر بنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر بنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر بنزين 95، حيث جاء قرار اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي بتثبيت الأسعار.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه امام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.