شاهد.. أقوى رد على ناكري «الشجاع الأقرع»

02 يناير 2020 - 08:35 م

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ناكري وجود "الشجاع الأقرع"، مشيرًا إلى أن معنى "القرع" الدق، والفعل يقرع معناه "يدق"، ومن هذا الفعل جاء اسم "الشجاع الأقرع".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، أن " التيار الرافض للسنة، ينكر الاعتراف بـ "الشجاع الأقرع"، وهو الذي يسلطه الله سبحانه وتعالى على مانع الزكاة، مشيرًا إلى أن رافضي السنة يقولون إنه ليس هناك شجاع أقرع أو شجاع بشعر، ليسخر "الجندي" منهم قائلا: "الأقرع واللي بشعر ده تفسير حلاق".

وأوضح، أن القرع معناه الدق والخبط، والشجاع الأقرع معناه الثعبان المخيف.

وهناك ما يسمى بعذاب القبر قال تعالى "النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا"، وعذاب القبر ثابت في اعتقاد أهل السنة والجماعة.

عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي لا تُعلم إلا عن طريق الوحي، مؤكدًا أن الإيمان بالغيب هي أول صفة للمتقين.