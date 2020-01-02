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كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام أسوان

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المصريون

الزمالك

أسوان

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة  أسوان ، بعد قليل، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من:  محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.


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