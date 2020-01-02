» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام أسوان

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة أسوان ، بعد قليل، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري العام.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
محمد أبو جبل فى حراسة المرمي
محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط
مصطفي محمد في خط الهجوم
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.
فجر05:30 ص
فجر
05:30
شروق
06:59
ظهر
12:04
عصر
14:50
مغرب
17:09
عشاء
18:39