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بالفيديو.. مذيع يبكي على الهواء حزنًا على «نجوى قاسم»

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المذيعة الراحلة نجوى قاسم
المذيعة الراحلة نجوى قاسم
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أحمد سالم

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مذيع العربية

بكاء على الهواء

وفاة نجوى قاسم

بكي عادل العيدان، مذيع قناة العربية، علي الهواء، حزنًا علي الإعلامية نجوى قاسم المذيعة في قناة العربية الحدث، والتي توفت اليوم في منزلها بدبي.

وروى "العيدان" ذكرياته مع المذيعة الراحلة نجوى قاسم، مؤكدًا أنها كانت كظهرة "البيلسان" التي من زيتها تكون بلسما لجروح الآخرين، وتزرع الفرح في أي حضور، وكانت تضفي البسمة أينما كانت، وربما تشتهر أيضا بتقليد الأصوات وزملائها.

وتوفيت نجوى قاسم، المذيعة اللبنانية المشهورة بقناة العربية، عن عمر يناهز 51 عاما.

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