  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان

الفتاة

«خلعت العباءة في المول».. فتاة سعودية تثير الجدل

الوقود

قرار حكومى مهم بشأن أسعار السولار والبنزين

واقعة التحرش

مفاجأة حول مكان توجهت إليه فتاة التحرش بالمنصورة

أرشيفية

خناقة على الهواء بسبب «تزايد الشذوذ بين نساء السودان»

مبارك والحضرى

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

جانب من الفيديو

حفلة تحرش جماعي جديدة على فتاتين بالزقازيق

وزير الخارجية سامح شكري

رسميًا.. مصر تحذر تركيا بعد تطورات خطيرة

معتمرين

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

القتل تعزيرا

أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لأردنيين في السعودية

بسبب تسريب صور فاضحة..

طلاق مذيعة «mbc » قبل 48 من حفل زفافها

آخر الأخبار

مريم سعيد
مريم سعيد
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"قبل النزول من المنزل انظر للتاريخ".. تحذيرات خطيرة من الأرصاد

#

فنانة كويتية تتحول إلى "إنجلينا جولي" في حفل زفافها

#

رسالة عاجلة من مشاهدة تنقذ مذيعة من كارثة

#

الأهلى راحة 48 ساعة من التدريبات

تسريب

عارية

مريم حسين

صور فاضحة

في خضم المعركة الدائرة بسبب الفضائح التي فجرها حساب «حمزة مون بيبي» والتي هزت الوسط الفني والإعلامي، بتسريب صور فاضحة لفنانات وإعلاميات ورجال أعمال، كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، مفاجأة صادمة عن طلاق إعلامية "mbc "، قبل زفافها بيومين بسبب نشر صور لها على هذا الحساب.

صالح الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، فجر مفاجأة صادمة، بالإعلان عن أن الإعلامية مريم سعيد المذيعة بقنوات "mbc "، والتي تم تسريب صور عارية لها عبر هذا الحساب، انفصلت عن خطيبها قبل يومين من زفافهما كما أنها تركت عملها في القناة.

وقال الجسمي في مقطع فيديو ، إن هذا الحساب عرّض الكثير من المشاهير للأذى كما دمر حياة بعضهم في المغرب وفي عدد من البلدان العربية.

وأشار إلى دور الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها، في هذا الأمر، خاصة بعد خضوعها للتحقيق والإفراج عنها بكفالة مالية ومنعها من مغادرة المغرب على ذمة القضية التي حددت المحكمة لها جلسة 10 فبراير لمحاكمتها، وهو الأمر الذي أثار غضب البعض بسبب حبس المتهمين في نفس القضية بينما تم إطلاق سراحها.

وانتقد البعض إقحام الفنانة المغربية ملك المغرب محمد السادس في القضية للإفراج عنها بسبب حصولها على وسام ملكي خاص وتكريمها من قبل الملك.

وتواجه الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها وآخرين، تهم الابتزاز والتشهير والتشوية ونشر صور خاصة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المصري يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة بهدف «وادي»
» بيراميدز يوجه ضربة قوية للزمالك في الميركاتو الشتوي
» عبدالله رشدي يطالب بمنع خروج الفتاة بملابس غير محتشمة
» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام أسوان
» مفاجأة.. البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا
» «حلبية»: هدم ستاد بورسعيد بالكامل قريبًا
» ما حكم من ترك صلاة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
» شاهد.. «صلاح» يُشعل مران ليفربول بـ«حيوا أبوالفصاد»
» «ترامب» يحتفل بخطوبة ابنته على رجل عربي
» قرار جديد من الـ «كاف» بشأن «صلاح» و«ماني» و«محرز»
» ضبط 17 شابًا في واقعة التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات