أول قرار للسلطان قابوس في عمان بعد تعافيه

في أول قرار بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا، صدق السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان على الميزانية العامة للسلطنة للسنة المالية الجديدة 2020،

وتم تقدير جملة الإيرادات للموازنة فى عام 2020 بحوالى 10.7 مليار ريال عماني ( 27.82 مليار دولار)، بزيادة بلغت 6% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضى.