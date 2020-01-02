"زي ما بتنتقدونا شوفوا الشغل اللي تم في بورسعيد"

02 يناير 2020 - 12:39 م



أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن التحدي في المجال الطبي كبير، سواء كان في العدد، أو رفع الكفاءة، موضحة أنهم بدأوا بدعم الأطباء والتمريض والصيادلة.



وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الخميس، أن مصر ستشعر بقيمة تدريب الأطباء، وحصولهم على الزمالة المصرية، وأن منظومة التأمين الصحي الشامل، جاذبة للقطاع الخاص.



وأشارت إلى أنهم يتعاونون مع القطاع الخاص في تدريب الأطباء، وأن ما حدث في مصر، في القطاع الطبي، مثال للعالم كله.



وتابعت: "بأنها تشعر بالفخر، كلما توجهت إلى بورسعيد، لدقة تطبيق المنظومة الجديدة، وإلى أنهم عملوا على تدريب الأطباء كافة، معقبة:"ياريت زي ما بتنتقدونا تشوفوا الشغل اللي تم في بورسعيد".

