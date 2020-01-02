تفاصيل نهب 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي بدولة خليجية

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن قوة أمنية استولت أمس على أموال تابعة للحكومة اليمنية من ميناء عدن جنوب اليمن، بعد إطلاق نار كثيف.
وحسب صحيفة عدن الغد المحلية، فإن القوة الأمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ونهبت 4 حاويات بها 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي اليمني، ثم أخرجت القوة الأمنية هذه الحاويات من الميناء إلى أحد معسكرات الانتقالي.
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى "تعرض مسئولين في الميناء وعدد من العمال إلى إطلاق نار كثيف أثناء محاولتهم منع نهب الحاويات، ونفذ العمال عقب نهب الأموال إضرابا شاملا عن العمل، وأوقفوا أنشطة الميناء الملاحية".