تفاصيل نهب 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي بدولة خليجية

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن قوة أمنية استولت أمس على أموال تابعة للحكومة اليمنية من ميناء عدن جنوب اليمن، بعد إطلاق نار كثيف.

وحسب صحيفة عدن الغد المحلية، فإن القوة الأمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ونهبت 4 حاويات بها 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي اليمني، ثم

أخرجت القوة الأمنية هذه الحاويات من الميناء إلى أحد معسكرات الانتقالي.