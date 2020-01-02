» «بيراميدز» يسعى لعبور «الحدود» بقيادة فنية جديدة

02 يناير 2020 - 09:38 ص

يستضيف فريق حرس الحدود نظيره بيراميدز، فى الثانية والنصف ظهرًا على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام.

بيراميدز يظهر فى مباراة الليلة تحت قيادة فنية جديدة لأول مرة بالدوري بقيادة الكرواتى أنتي تشاتشيتش، بعدما قاد فريقه للفوز فى مواجهة الكونفدرالية أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ويسعى لتصحيح مسار الفريق السماوى بالدوري للعودة للقمة.

فيما طالب طارق العشرى المدير الفنى للحرس، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات أمام منافس قوى لا يستهان بقدرات لاعبيه.

ويحتل الحرس المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة.