أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غد الخميس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس غير مستقر، تتكاثر فيه السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد لخفيفة إلى القاهرة.

كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، والطقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يوم الجمعة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة للقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسطة والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.