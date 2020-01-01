بالفيديو.. «بوجبا» يستقبل 2020 بالقرآن الكريم

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نشر بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، مقطع فيديو لأحد المقرئين وهو يتلو أية قرآنية.

وعلق «بوجبا» عبر الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: "أفضل طريقة لبداية عام 2020".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال على ملعب الإمارات في لندن مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وخاض بوجبا 8 مباريات مع مانشستر يونايتد الموسم، مساهما في تسجيل هدفين.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 24 نقطة عن المتصدر ليفربول.


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