» بمشاركة «تريزيجيه».. أستون فيلا يهزم بيرنلي 1/2

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فاز فريق أستون فيلا على بيرنلى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب «تيرف مور» ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تواجد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا بينما بدأ تريزيجيه المباراة أساسيا وشارك لمدة 77 دقيقة.

البداية جاءت قوية من الضيوف وسجل جاك جريليش هدفا لصالح أستون فيلا في الدقيقة 11 لكن الحكم ألغاه بعد العودة للفار والتى أثبتت أن كعب ويسلى مهاجم أستون فيلا في موقف تسلل بسنتيمترات عن مدافع بيرنلي.

وعاد المهاجم البرازيلى ويسلى ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 27 بعدما تسبب فى إلغاء الهدف الأول، وأضاف جريليش الثاني في الدقيقة 42، لينتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.

وفي الشوط الثاني عاد بيرنلي بقوة، وهدد مرمى أستون فيلا أكثر من مرة حتى نجح وود في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 80، لتنتهى المباراة بفوز الضيوف 2-1.

بتلك النتيجة يتراجع بيرنلي للمركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة بينما تقدم أستون فيلا من المركز الثامن عشر إلى السادس عشر برصيد 21 نقطة، وخرج من منطقة الهبوط.


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