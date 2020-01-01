المقاولون يتصدر الدوري مؤقتًا بعد الفوز على الاتحاد

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الدوري

المصريون

المقاولون

فاز فريق المقاولون العرب على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ11 من بطولة الدوري العام.

سجل محمد سمير هدف المباراة الوحيد لصالح ذئاب الجبل في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة احتل ذئاب الجبل صدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحد عن الاهلي الذي يواجه المقاصة في اسابعة والنصف مساء اليوم.

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الثالث.


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