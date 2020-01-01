«صلاح» ينافس مهاجم برشلونة على جائزة أفضل هدف

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

يتنافس النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني للحصول على جائزة أفضل هدف للريدز في آخر 10 سنوات.

ويشارك محمد صلاح في القائمة التي أعلن عنها الموقع الرسمي لليفربول بهدفه في شباك توتنهام، فيما ينافسه هدف فرناندو توريس أمام سندرلاند.

كما يشارك في القائمة هدفي لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي في شباك ستوك سيتي ونوريتش، بجانب هدف دانيال ستوريدج أمام إيفرتون، وهدف فيليب كوتينيو أمام ساوثهامبتون.

ومن الزملاء الحاليين لمحمد صلاح، ينافس جوردان هندرسون بهدفه أمام تشيلسي وهدف ديفوك أوريجي أمام برشلونة، فيما ينافس إيمري تشان، لاعب الفريق السابق بهدفه أمام واتفورد.


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