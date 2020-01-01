اعلامية شهيرة تفتح النار على عزيزة جلال:"ليتها لم تعد"

أثارت الإعلامية السورية، نوال الحوار، موجة من الغضب والاستياء، على مواقع التواصل الاجتماعي،وذلك بسبب تعليقاتها حول عودة الفنانة المغربية عزيزة جلال، للغناء مرة أخري، بعد 35 عامًا من الانقطاع .

وكتبت الإعلامية السورية، نوال الحوار، في منشور لها عبر فيس بوك : "ليتها لم تعد فعلا الصوت أيضا يشيخ".

وأضافت : "ليتها لم تعد فعلا الصوت أيضا يشيخ..أود أن أخبركم أني أحببت عزيزة جلال بقدر حبي لوردة وميادة وطبعا لكل منا ذائقته الفنية كنت أسأل نفسي لماذا غابت هذه السيدة.. هل الحب يطغى على الموهبة؟ هل العائلة هي السبب؟ من هو الرجل الذي سيطر على روح هذه السيدة؟؟؟ طرحت على نفسي أسئلة لم أجد لها مبررا".

وقد عادت المطربة عزيزة جلال، للغناء مرة اخري، من خلال فعاليات موسم الرياض بالممكلة العربية السعودية، بعد انقطاع عن الوسط الفني أكثر من ربع قرن .



