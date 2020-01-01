دعاء أول يوم في السنة الجديدة.. تعرف عليه

اعتاد الكثيرون بدء العام الجديد، بالدعاء وذكر الله، آملين أن يتم تحقيق أمانيهم وأحلامهم، التي لم تحقق في السنوات الماضية، كما أن العام الجديد يحمل دائمًا فرصة للتفكير من جديد في أمور جديدة، بالإضافة إلى إعادة التفكير في أمور سبق وتأزمنا منها.

أدعية استقبال العام الجديد 2020:

"استودعتك يارب بداية سنة جديدة اللهم اجعلها أجمل مما أتمنى وأكتب لي تغيرًا للأفضل في نفسي وحالي وحقق لي خيرًا مما أتمنى وفرح قلبي وعوضني بالأجمل يارب".

"اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر".

"اللهم إنّ نسألك بحق هذا اليوم أن تسهل علينا كل صعب عسير وأن تتحقق أمانينا وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب وأن تجعل هذا العام سعيدًا على الجميع".

"اللّهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي".