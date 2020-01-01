داعية شهير : طالما " النصب حرفة".. السنة الجديدة زي اللي قبلها

01 يناير 2020 - 12:27 م

تتوالى التعليقات من المشاهير والنجوم في استقبال السنة الجديدة، وتوديد العامي الماضي.

الداعية الإسلامي عبد الله رشدي حذّر من البعد عن الله، لأنه في السير في طريق البعد سوف تكون السنة الجدية كالتي سبقتها.

وكتب على حسابه في تويتر : " نتكلم جد بقى.. السنة الجديدة لن تكون أفضل مالم نحاول نحن أن نكون أفضل..مادمنا نسمي الكذب حِنكةً ونعتبرُ النصبَ حِرفةً، ونرغب في مالٍ دون عملٍ، ونريد الحصول على كل شيء دون أن نُقَدِّمَ أيَّ شيءٍ..مادمنا بعيدين عن الله..لن ننالَ توفيقه..وإن بدت حياتنا كاملة..ستظل دون رضا الله ناقصة".

وحظيت تدوينة رشدي بالكثير من التفاعلات، حيث كتب أحد المغردين : " صدقت، تسمية الذنوب والفواحش بمسميات غير حقيقتها، جعلت وقعها على الأذن، ومن ثم النفس هين ومقبولة".

وعلق آخر : " هنا أقف لك احتراما وتبجيلا.... واتمني يكون ده هدف الدعوه والخطاب الديني... مش كل كلامنا عن الرموش والحواجب والحجاب".