  • الأربعاء 01 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الخطيب

"الخطيب" يؤدى العمرة بكرسى متحرك

تشيلسى

أبرز مواعيد مباريات اليوم

الداعية عبد الله رشدي

داعية شهير : طالما " النصب حرفة".. السنة الجديدة زي اللي قبلها

رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن

هروب "غصن" حديث الساعة في اليابان.. وتعليقات صادمة

السعودية

رجل أعمال سعودي يتهم والدته بتمويل الإرهاب لحبسها

الإعلامي أحمد موسي

موسى:"أنا طالع علشان أقولك ربنا يبارك فيك يا ريس"

7 أمراض تسبب العقم عند الرجل

إحصائية صادمة .. 7 ملايين في الخليج يعانون من هذا المرض

بابا الفاتيكان

سيدة أمسكت بيده.. رد فعل صادم من بابا الفاتيكان

ارشيف

"الخطيب" يزور "آل الشيخ" للاطمئنان على صحته

محمد سعود

السعودي المطبع يستقبل العام الجديد بأنشودة عبرية

داعية شهير : طالما " النصب حرفة".. السنة الجديدة زي اللي قبلها

آخر الأخبار

الداعية عبد الله رشدي
الداعية عبد الله رشدي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

ليلي علوي تستقبل السنة الجديدة بـ"لوك" يخطف الأنظار

#

حكم بحبس داعية كويتي شهير

#

"الهوى أهلاويٌّ".. داعية شهير يثير الجدل

#

داعية: "اللي يبوظ حاجة يصلحها.. وعوض ده ربنا هيرحمه"

عبد الله رشدى

السنة الجديدة

النصب حرفة

تتوالى التعليقات من المشاهير والنجوم في استقبال السنة الجديدة، وتوديد العامي الماضي.

الداعية الإسلامي عبد الله رشدي حذّر من البعد عن الله، لأنه في  السير في طريق البعد سوف تكون السنة الجدية كالتي سبقتها.

وكتب على حسابه في تويتر : " نتكلم جد بقى.. السنة الجديدة لن تكون أفضل مالم نحاول نحن أن نكون أفضل..مادمنا نسمي الكذب حِنكةً ونعتبرُ النصبَ حِرفةً، ونرغب في مالٍ دون عملٍ، ونريد الحصول على كل شيء دون أن نُقَدِّمَ أيَّ شيءٍ..مادمنا بعيدين عن الله..لن ننالَ توفيقه..وإن بدت حياتنا كاملة..ستظل دون رضا الله ناقصة".

وحظيت تدوينة رشدي بالكثير من التفاعلات، حيث كتب أحد المغردين : " صدقت، تسمية الذنوب والفواحش بمسميات غير حقيقتها، جعلت وقعها على الأذن، ومن ثم النفس هين ومقبولة".

وعلق آخر : " هنا أقف لك احتراما وتبجيلا.... واتمني يكون ده هدف الدعوه والخطاب الديني... مش كل كلامنا عن الرموش والحواجب والحجاب".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أزمة في "كوريا الجنوبية" بسبب شارب السفير الأمريكي
» آمال ماهر تفاجئ متابعيها في بداية العام الجديد
» السعودية تحذر رعاياها من هذا الفيروس القاتل
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام «المقاصة»
» شاهد.. بابا نويل وشجرة الميلاد في العراق
» شاهد.. هيفاء وهبي تقبل سيدة من فمها وتشعل "السوشيال"
» تاريخ زواج يضع "شيماء سيف" في موقف محرج
» علامات لنقص السوائل في الجسم تعرف عليها
» معسكر مغلق بالزمالك استعدادًا "لتماسيح النيل"
» "سيد البلد" يسعى لمصالحة جماهيره على حساب "ذئاب الجبل"
» تجميد أصول أغنى امرأة في أفريقيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات