السعودي المطبع يستقبل العام الجديد بأنشودة عبرية

01 يناير 2020 - 10:43 ص

نشر السعودي المطبع محمد سعود مقطع فيديو على حسابه في تويتر وهو يؤدي أنشودة عبرية في مطلع العام الجديد.

ويقوم السعودي المطبع دائما بنشر فيديوهات مثيرة للجدل، والتي كان آخرها تهنئته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعلق بالقول أثناء اتصاله بنتياهو : " "اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو، يا للحماسة، آمل أن يفوز ويجلب السلام للشرق الأوسط، نتنياهو أنا أقدرك ومعجب بك، ليحفظك الله وسائر مواطني إسرائيل".

وأظهر الفيديو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبتسما،و يتجاذب أطراف الحديث مع الناشط السعودي محمد سعود عبر اتصال هاتفي بدأه بجملة "السلام عليكم محمد"، ليرد عليه قائلاً:"نحبك كثيرا، ونتمنى أن تفوز في انتخابات حزب الليكود وأن تجلب السلام للشرق الأوسط".

كما وجه رسالة طمأنينة للمصابين في الهجوم على كنيس يهودي في الولايات المتحدة، قائلا : " كونوا أقوياء".





