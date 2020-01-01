وزير التعليم: "أنا فخور بوزارتى"

01 يناير 2020 - 10:09 ص

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، علي العملية التعليمية، قائلاً: "التعليم في مصر أهمل لفترات طويلة جدًا، لافتًا إلى أنهم عملوا على عدة محاور متوازية لتطويره.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن بناء النظام الجديد لأربع سنوات دراسية بها 6 ونصف مليون طفل مصري في مدارس الحكومة المصرية، مؤكدًا أن تطوير التعليم مشروع قومي ضخم جدًا".

وتابع: "نحاول نخترق كل مشاكل التعليم بالتسلسل منذ عام 2014"، معقبًا: "أنا فخور بوزارتي ".