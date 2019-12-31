» ليفربول يكشف مستقبل صلاح مع الفريق

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قال وكيل أعمال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مارك كوسيك، بأن المدرب الألماني سيلعب دورا في استمرار الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك مع الريدز.

وقال كوسيك، في حوار مع موقع "sport1 " الألماني اليوم الثلاثاء: "كلوب سيبقى مع ليفربول على المدى الطويل بعد تمديد عقده في منتصف ديسمبر الجاري".

وأضاف: "ليفربول يتركز حاليًا على المدى الطويل، ويتعلق الأمر أيضًا بالتخطيط".

وأوضح وكيل كلوب: "اللاعبون مثل ساديو ماني وفيرجيل فان دايك ومو صلاح، يجب عليهم جميعًا تمديد عقودهم، وبالتأكيد سيلعب المدير الفني دورًا كبيرًا هنا".

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، ويقضي حاليا ثالث مواسمه بين أسوار آنفيلد.

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