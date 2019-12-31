ممدوح عباس يسخر من مرتضى منصور

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ممدوح عباس ومرتضى
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سخرية

مرتضى منصور

ممدوح عباس

الزملك

سخر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، من تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، بشأن تراجع مستوى الفريق الأبيض بسبب السحر والجن.

وقال «عباس» عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: "دوري الجن؛ أرجو من اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، تنظيم دوري للجن باسم أندية الدوري الممتاز".

وأضاف: "سيكون دوري غير مرئي، لأن الجن لا يمكن أن تشاهده، وذلك استكمالا للملهاة التي يعيشها المناخ الرياضي في مصر.. وجب التنبيه لعمل اللازم".

وكان مرتضي منصور، رئيس النادي الزمالك، قال إن السحر الأسود السبب في هزيمة الزمالك.

وتابع «منصور» في فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك" و"يوتيوب": «بنخسر ليه أنا قلت السحر الاسود اللي معمول، من مين تاني العتال وعباس وسيد عبدالحفيظ، وأنت أحيانا بتلاعب فرق عامله طبيعي بتلاعب الانتاج مختار عامل طبيعي أنت عارف حتي أن الجن بتاع ده وده وأحيانا بيتخانقوا مع بعض، وانتو شايفين الشبكة مقفولة، ومن ينكر السحر كأنه ينكر القرآن فده كافر».



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