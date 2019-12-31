انتقم من خيانة عروسه بعرض فيديو إباحي مع زوج أختها

31 ديسمبر 2019 - 06:08 م

اكتشف شاب خيانة خطيبته له مع زوج أختها، فقرر وضع كاميرا خفية في غرفة نومها ليوثق خيانتها له، وبعدما حصل على ما خطط له، لم يقرر مواجهتها أو الانفصال عنها بل قرر أن ينتقم منها بطريقة "الفضيحة على الملأ"، في الصين.

انتظر العريس حتى جاء اليوم الذي قرر أن يأخذ ثأره من خيانة خطيبته، فحددا موعد الزفاف، وأثناء الحفل الذي تم في سعادة تامة دون أي مشكلات، وقف الجميع ليحيي العروسين وسط الموسيقى وأجواء الزفاف السعيدة، وظلت الأمور على ما يرام حتى أضاءت شاشة العرض، وعلى غرار الأفلام، بدأ مقطع الفيديو على شاشة العرض بجملة "اليوم نعرض لكم كيف التقى الحبيبان"، يصفق الجمهور بحماس ليظهر أمامهم فجأة مقطع إباحي للعروس مع زوج أختها.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سادت حالة من الصدمة بين الحضور من أقارب العروسين، فدفع العريس عروسته بيده على صدرها موجهًا لها العتاب بخيانته، لتنهار العروس من البكاء وتقوم بإلقاء بوكيه الورد في وجهه قبل أن تعم الفوضى ويشتبك أهل الطرفين ويتحول الفرح إلى حزن وصدمة.

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