«ينام في صندوق».. التضامن تنقذ شابًا بلا مأوى بالتحرير

أنقذت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة نفين قباج، شابًا كان ينام في صندوق حديدي بالقرب من ميدان التحرير.

ونشر المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد العقبي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" عدة صور لشاب يدعي "خ"، يعيش في الشارع منذ 31 عاما.

وقال المتحدث إن الشاب كان ينام في صندوق حديدي بالقرب من ميدان التحرير، ويغلق عامل الأمن بأحد السنترالات الصندوق الحديدي حتى الصباح.

وأشار إلى أن الدكتورة نفين قباج، وزيرة التضامن، وجهت - فور علمها - فريق التدخل السريع، وأقنعوا الشاب بنقله لإحدى دور الرعاية.



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