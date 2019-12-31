هجوم مسلح واختطاف ناقلة نفط يونانية

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متابعات - أمينة عبد العال

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هجوم مسلح

خفر السواحل

هابي ليدي

تعرضت ناقلة النفط اليونانية "هابي ليدي" قبالة الكاميرون لهجوم مسلح واختطاف ثماني أفراد من الطاقم البالغ عدده 28 شخصا، وإصابة أحد البحارة، حسبما ذكرت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء.

وأَضاف بيان لخفر السواحل أن الهجوم وقع صباح اليوم علي بعد ميلين قبالة ميناء ليمبو، وأن المختطفين هم 5 يونانيين وفيلبنيين وأوكراني، ولم يفد البيان عن صحة الطاقم واليوناني المصاب، حسبما نقلت" الأسوشيتد برس".

جدير بالذكر أن خفر السواحل لم يذكر ما إذا كان الخاطفون طلبوا فدية من الشركة الناقلة، كما هو شائع علي السفن التجارية غرب أفريقيا.

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