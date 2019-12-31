أحمد موسى: علّم واحد بس الأدب كله هيلتزم

31 ديسمبر 2019 - 10:59 ص

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد غلق إحدى الطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بمخلفات البناء، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وعقب "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، منفعلاً: "مينفعش نقفل طريق، حد هنا عايز يقفل الطريق بشكل كامل متعمد، ده حد متعمد يضايق المصريين ويرغب في تشويه الطرق الجديدة التي صرف عليها مليارات".

وطالب الإعلامي المسئولين بالتصدي لهذه الظاهرة، قائلاً: "يجب منع إلقاء مخلفات البناء على الطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة لأنها قد تتسبب في كوارث وضبط المتسببين في ذلك.. هي مرة وحدة بس لو مسكت عربية محدش هيرمي تاني، علم واحد بس الأدب كله هيلتزم".