وزير السياحة: "اللي مش هيلتزم ملوش مكان"

31 ديسمبر 2019 - 09:56 ص

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن اجتماع عقد أمس، مع محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد الغرف السياحية، حيث تم الاتفاق على خطوات تنفيذية لدعم قطاع السياحة بحد أدنى 50 مليار جنيه، بفائدة مخفضة.

وأكد"العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه عرض المشكلات التي تواجه الاستثمار في السياحة على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتذليل أي عقبات".

وعن تطوير منطقة الأهرامات، عقب وزير السياحة والآثار: "مش هنطرد أهالينا اللي شغالين هناك، سننظم العمل فقط، وسنضع قواعد، من سيلتزم بها أهلا به، ومن لن يلتزم لن يكون له مكان".