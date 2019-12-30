» أول قرار لـ«الخطيب» بعد خصم 3 نقاط من الأهلي

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المصريون

الاهلى

الخطيب

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي توقيع عقوبة على إداري فريق الشباب بعد الخطأ الجسيم الذي وقع في مباراة الأهلي مواليد 99 أمام سموحة، بإشراك لاعب موقوف بمباراة بطولة الجمهورية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، احتسب نتيجة مباراة الأهلي وسموحه، ضمن منافسات دوري الجمهورية، لصالح الفريق السكندري، بهدفين دون رد.

جاء القرار بعد مشاركة اللاعب عادل أحمد زينهم لاعب الأهلي، في مباراة سموحة وهو حاصل على ثلاث إنذارات في مباريات سابقة وهو ما يُعد مُخالف للائحة.

ويأتي قرار الأهلي توقيع عقوبة على الإداري من قبل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، بسبب ارتباط فريق الجمهورية بالفريق الأول ولا يُعامل كقطاع منفصل في الناشئين.


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