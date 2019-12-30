"تركي آل الشيخ" يتصدى لفنان يمني أغضب السعوديين

30 ديسمبر 2019 - 08:13 م

تدخل المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة، لإنهاء غضب العديد من مواطنيه بسببب مطرب يمني.

جاء هذا بعد أن أعرب عدد من المواطنين السعوديين عن غضبهم من توجيه دعوة للفنان اليمني صلاح الأخفش للمشاركة في "موسم الرياض" يناير المقبل.

وجاء رفض استضافة "الأخفش" في السعودية بسبب تداول مقاطع أغان سابقة له، يرون أنه خلالها أظهر تعاطفه مع "الحوثيين".

وتوجه مغردون لـ "آل الشيخ" بسؤال مؤداه: "كيف أصبح كل من يسيء لنا تتم دعوته وتكريمه؟"، فرد آل الشيخ قائلا: "هذا غير مقبول تماما، وسنحقق في الأمر ونتخذ اللازم حالا".