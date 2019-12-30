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«صلاح» أم «ماني».. «كلوب» يرد من الأفضل في إفريقيا

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محمد صلاح ومانى
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ليفربول

صلاح

كلوب

رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اختيار الأفضل في إفريقيا لعام 2019 بين ثنائي الفريق النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

وقال «كلوب» في تصريحاته عقب الفوز على وولفرهامبتون: "ليس لدي أدنى فكرة (عن الأفضل بين صلاح وماني)، أحب كليهما، لذا بالنسبة لي الأمر سهل، كليهما يحصل على المركز الأول، الأمر بهذه السهولة."

وتابع: "حصلت هذا الأسبوع على جائزة جديدة للاعب لا يؤمن بالجوائز الفردية، لقد حصلنا على الكثير من الجوائز هذا الأسبوع."

وأضاف: "كل منهما رائع، لا أعلم من سيتم اختياره في النهاية، هناك أشخاص يمتلكون الحق في اختيار الأفضل، ما أراه أنهما يستحقان الجزائزة، هذا كل ما في الأمر."

ويتنافس محمد صلاح مع ساديو مايو ماني ورياض محرز على أفضل لاعب إفريقي في اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال حفل سيقام في مدينة الغردقة 7 يناير القادم.

وحصل محمد صلاح على جائزة الأفضل خلال العامين الماضيين، وينافس من أجل الاحتفاظ بالجائزة للعام الثالث على التالي.

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